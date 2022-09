Avatar Frontiers of Pandora, come procede lo sviluppo? Aggiornamenti da James Cameron

Come procede lo sviluppo di Avatar Frontiers of Pandora? Ai dubbi della community per il mancato aggiornamento di Ubisoft nella cornice dell'ultimo evento Forward "rimedia" quest'oggi il celebre regista James Cameron con un'intervista concessa ai giornalisti di IGN.com.

L'istrionico direttore canadese dietro alla macchina da presa di Terminator, Titanic, Avatar e del futuro Avatar La Via dell'Acqua ha commentato il lavoro che sta portando avanti il colosso videoludico francese con Frontiers of Pandora spiegando di essere "molto eccitato al riguardo. Siamo davvero entusiasti di ciò che sta facendo Ubisoft con quel gioco. Non dico loro cosa fare, conoscono già quel mondo e sono perfettamente in grado di valutare tutto ciò che riguarda i loro affari e il mercato dei videogiochi".

Dopo aver rimarcato l'impegno di Ubisoft sul progetto di Avatar Frontiers of Pandora, Cameron entra nel merito dell'apporto creativo offerto agli sviluppatori da lui e dal suo team dichiarando che "osserviamo il lavoro che stanno svolgendo perché vogliamo che non realizzino qualcosa che non sia canonico per la serie, sia per ciò che rappresenta la cultura Na'vi che per quanto concerne le attività svolte dalla RDA su Pandora".

Nel chiudere il suo intervento, il regista descrive il 'ruolo' di Frontiers of Pandora nell'ottica più ampia dell'IP: "Non entro nel merito dell'accordo con Ubisoft, ma confermo che insieme a loro stiamo creando un universo persistente che possa essere visitato con una cadenza regolare di sequel. Con il film Avatar La Via dell'Acqua, ad esempio, se avremo successo contiamo di lanciare un nuovo film della serie ogni anni circa".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro approfondimento sul primo, maestoso trailer di Avatar La Via dell'Acqua.