Avatar Frontiers of Pandora compare su PlayStation e Xbox Store: annuncio vicino?

Tra i grandi assenti di questo 2022, Avatar: Frontiers of Pandora potrebbe presto farsi vedere: a suggerirlo sono un paio di evidenze che, a distanza di pochi giorni dall'arrivo nelle sale cinematografiche di Avatar: La Via dell'Acqua, non possono essere ignorate.

Come segnalato da PlayStation Game Size e Aggiornamenti Lumia, due profili Twitter che monitorano costantemente i database, rispettivamente, di Sony e Microsoft, in queste ore sono state aperte le pagine PlayStation Store e Xbox Store di Avatar: Frontiers of Pandora.

Entrambe già tradotte in italiano, ci ricordano che si tratta di un gioco action-adventure in prima persona sviluppato da Massive Entertainment, uno studio di Ubisoft, con l'ausilio dell'ultima versione del motore Snowdrop, realizzata appositamente per PC e le console di ultima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La storia, del tutto originale, sarà incentrata su un Na'vi alle prese con un viaggio nella frontiera occidentale di Pandora, un'area mai vista prima. PlayStation Game Size segnala anche la presenza del "Supporto fino a due giocatori online con PlayStation Plus", sebbene Ubisoft non abbia mai annunciato una modalità multigiocatore. Potrebbe trattarsi di un'informazione placeholder, dunque è consigliabile attendere una comunicazione ufficiale che chiarisca la situazione.

Il tempismo con il quale sono apparse queste due pagine non passa certamente inosservato, dal momento che sta avvenendo tutto a pochissimi giorni dall'arrivo di Avatar: La Via dell'Acqua al cinema, fissato per mercoledì 14 dicembre. È possibile che Ubisoft voglia approfittare del risalto mediatico offerto dall'attesa pellicola per trasmettere un trailer di Avatar: Frontiers of Pandora, un'evenienza più che probabile. Per fortuna, non dovremo attendere molto per scoprirlo.