Avatar Frontiers of Pandora ha convinto Disney ad affidare Star Wars a Ubisoft Massive

Dopo mesi di rumor insistenti, Ubisoft ha finalmente svelato al pubblico Avatar: Frontiers of Pandora, la nuova opera interattiva della casa d'Oltralpe concepita per PC, PS5 e Xbox Series X|S (sebbene si sia sollevato il dubbio che il gioco possa arrivare anche su console old gen).

Ciò a cui abbiamo potuto assistere sino ad ora è il solo trailer cinematografico presentato durante l'Ubisoft Forward, e non abbiamo potuto farci un'idea chiara su quanto ci riserverà il gameplay di Avatar. Le uniche informazioni di cui siamo in possesso ci dicono che si tratta di un action-adventure open world in prima persona. C'è tuttavia chi ha già potuto osservare il gioco in azione, rimanendo peraltro piuttosto colpito dal lavoro di Massive Entertainment, che si sta occupando dello sviluppo del progetto tramite il suo Snowdrop Engine.

Trattasi nella fattispecie di Sean Shoptaw della Disney, che ha affermato di essere rimasto tanto ben impressionato dal titolo Ubisoft da convincerlo ad affidare a Massive la licenza di Star Wars. Sappiamo infatti come gli autori della serie di The Division stia portando avanti i lavori su un nuovo open world basato su Guerre Stellari. Anche in questo caso, tuttavia, le informazioni sono piuttosto esigue, e lo steso Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha rivelato che il titolo si trova ancora nelle sue fasi iniziali dello sviluppo.

Ricordiamo che Avatar: Frontiers of Pandora sarà pubblicato da Ubisoft nel corso del 2022.