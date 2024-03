Avatar: Frontiers of Pandora, un cosplay di una cacciatrice Na'vi si aggira nella foresta

Dopo il ritorno al cinema con Avatar 2: La via dell'acqua, i guerrieri Na'vi sono tornati a difendere Pandora anche su console. Nel dicembre del 2023 la community di appassionati è stata infatti colpita dal piacevole Avatar: Frontiers of Pandora, un titolo che però ha convinto solo a metà.

Il futuro di Avatar è roseo. La serie cinematografica di James Cameron proseguirà con ulteriori tre lungometraggi, in arrivo al box office nel corso del prossimo decennio. Chiudendo la questione, James Cameron ha chiarito che Avatar 3 non durerà 9 ore. Si tratterà comunque di una pellicola longeva e che saprà appassionare gli spettatori.

In attesa di tornare su Pandora al cinema, il pianeta immaginario è bellissimo anche su console. Avatar: Frontiers of Pandora è un videogioco che ha convinto soprattutto gli appassionati e che riesce a stupire coloro i quali gli concedono una possibilità, come ad esempio la cosplayer Chanti.

Il titolo sviluppato da Ubisoft ha presto totalmente l'artista, che ha rivelato di aver amato le sue possibilità di esplorazione. Camminare tra i boschi di Pandora, arrampicarsi sui suoi alberi ed esplorare i suoi luoghi magici è una sensazione unica, come unica è la possibilità di dominare i cieli con Ikran. In questo cosplay di una cacciatrice Na'vi di Avatar: Frontiers of Pandora scopriamo l'alter ego della modella, chiamato Tal'leya.