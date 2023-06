Avatar Frontiers of Pandora: dettagli e bonus preorder di Standard, Gold, Ultimate Edition

Senza alcun indugio, dopo la presentazione della data di lancio e del gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora Ubisoft ha dato immediatamente il via ai preordini delle tre edizioni digitali del gioco: Standard, Deluxe ed Ultimate Edition. Ecco tutto ciò che dovete sapere.

Avatar: Frontiers of Pandora | Tutte le edizioni

Standard Edition

Gold Edition

Gioco base

Season Pass (comprende due DLC, una missione extra, una banshee esclusiva e altro ancora)

Prezzo: 109,99 euro su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Ultimate Edition

Gioco base

Season Pass (comprende due DLC, una missione extra, una banshee esclusiva e altro ancora)

Pacchetto Ultimate (comprende il Pacchetto estetico "L'Eredità dei Sarentu" e il Pacchetto equipaggiamento "Cacciatore Sarentu")

Artbook digitale da collezione

Prezzo: 129,99 euro su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Bonus Preordine

Il preordine di una qualsiasi delle edizioni sopra descritte dà diritto ad un bonus sotto forma del Pacchetto "Erede di due mondi", comprendente un set di oggetti estetici per il personaggio e una skin per arma.

Gli abbonati a Ubisoft+ potranno giocare fin dal day one all'Ultimate Edition di Avatar: Frontiers of Pandora, godendo dunque del gioco base per PC e di tutti i bonus dell'edizione sopra elencati senza dover sborsare alcuna somma aggiuntiva (e finché avranno una sottoscrizione attiva). Il lancio del gioco, ricordiamo, è previsto per il 7 dicembre 2023 su tutte le piattaforme annunciate.