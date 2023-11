Avatar Frontiers of Pandora, dettagli sulla modalità co-op: progressione e scambi

Dopo i 18 minuti in video mostrati da GameSpot, in un'intervista ai microfoni di Game Informer, Massive Entertainment ha svelato qualche dettaglio in più sul funzionamento della componente multiplayer di Avatar: Frontiers of Pandora.

Si parla, in particolare, della modalità co-op, che supporterà la funzionalità drop-in/drop-off e un sistema di progressione condiviso. Entrambi i giocatori potranno quindi ottenere esperienza, sbloccare bonus e conservare i progressi legati al proprio personaggio in modalità cooperativa.

Attenzione, però: per giocare insieme nella storia, bisognerà che entrambi i giocatori si trovino nella stessa missione. Se si gioca con qualcuno che ha raggiunto una missione successiva, non sarà possibile per l'altro giocatore accedervi. A parte ciò, è possibile aggiungersi alla partita di un amico in qualsiasi momento, così come abbandonarla quando lo si desidera.

Nell'universo open-world di Pandora, inoltre, i giocatori potranno anche scambiare equipaggiamento. Ciò significa che, se un giocatore possiede del bottino extra, può scegliere di regalarlo a un altro giocatore per aumentarne la potenza. Gli sviluppatori non sono scesi nel dettaglio di questa meccanica, ma probabilmente ci saranno requisiti di livello.

Vi ricordiamo che manca meno di un mese all'uscita di Avatar: Frontiers of Pandora, che arriverà il 7 dicembre 2023 su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. I requisiti di Avatar Frontiers of Pandora su PC sono già stati svelati da Ubisoft.