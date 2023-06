All'Ubisoft Forward di giugno 2023 è stato confermato che Avatar Frontiers of Pandora sarà disponibile dal 7 dicembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Attraverso la stessa Ubisoft veniamo a scoprire ulteriori dettagli, stavolta in merito alla localizzazione dell'avventura in prima persona.

Avatar Frontiers of Pandora è doppiato in italiano? La risposta purtroppo è negativa: l'opera sviluppata da Massive Entertainment non ha il parlato in italiano. Lo store ufficiale Ubisoft ci segnala che il doppiaggio è previsto soltanto in lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese, ma nulla da fare per le voci nella nostra lingua. Solitamente presente nei giochi Ubisoft, non è la prima volta che una produzione di punta del colosso francese rinuncia al doppiaggio in italiano: era successo anche nel 2021 con Far Cry 6, e questo nonostante i precedenti capitoli della serie avessero goduto di una completa localizzazione nella nostra lingua.

In ogni caso c'è la conferma che sottotitoli ed interfaccia sono interamente tradotti in italiano, dunque l'avventura basata sulla serie cinematografica di Avatar è comprensibile per chiunque senza problemi, pur rinunciando al doppiaggio. Se interessati al gioco, infine, eccovi tutti i dettagli sui bonus preorder di Avatar Frontiers of Pandora in merito alle Standard, Gold ed Ultimate Edition.