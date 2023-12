Avatar Frontiers of Pandora 'è mozzafiato' su PC: DF incensa il motore grafico di Massive

La nuova tech review di Digital Foundry tesse gli elogi dell'ultima iterazione dello Snowdrop Engine, il motore grafico utilizzato da Ubisoft Massive per dare forma alla giungla aliena di Avatar Frontiers of Pandora.

L'analisi condotta dagli 'esperti tecno-ludici' legati a Eurogamer.net si focalizza solo ed esclusivamente sul comparto grafico della versione PC, con dei test approfonditi sulle tecnologie implementate da Massive Entertainment per plasmare l'universo open world dell'ultima avventura sci-fi ambientata su Pandora.

Lo speciale curato da DF mette in luce l'eccezionale livello di dettaglio dei modelli poligonali, delle texture e degli effetti volumetrici e particellari, come pure del sistema di illuminazione e gestione dell'audio: di particolare interesse è il passaggio della video recensione di Digital Foundry che testimonia la bontà del sistema sonoro basato sul Ray Tracing, con il rumore metallico degli spari che si riverbera dinamicamente sulle superfici degli edifici al chiuso e produce effetti ben diversi da quelli restituiti dagli spari tra le strutture naturali che imperlano i paesaggi open world.

In definitiva, DF ritiene che Avatar Frontiers of Pandora sia "uno dei giochi più sorprendenti dell'anno: la nuova versione dello Snowdrop Engine di Ubisoft Massive offre risultati mozzafiato su PC con hardware di fascia alta". Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Avatar Frontiers of Pandora, con tutte le considerazioni e analisi sul gameplay, sul comparto grafico e sui pregi (e difetti) dell'impalcatura contenutistica eretta dalla sussidiaria svedese di Ubisoft.