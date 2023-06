Avatar: Frontiers of Pandora, tutte le edizioni in preordine su Amazon

Avatar: Frontiers of Pandora è il nuovo gioco acion adventures ambientato nel mondo di Avatar, sviluppato da Massive Entertainment e pubblicato da Ubisoft, uscirà il 7 dicembre per PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S e Amazon Luna.

Il gioco sarà con prospettiva in prima persona, vivremo le gesta e prenderemo il controllo di un orfano Na'vi cresciuto e addestrato come soldato dalla RDA, che si risveglia dopo 15 anni ritrovandosi in una struttura abbandonata. Nel gioco esploreremo il grande ambiente di gioco della Western Frontier, una regione inedita di Pandora, e cercheremo di scoprire quali sono le nostre origini e coalizzandoci con le tribù Na'vi locali con lo scopo di sconfiggere l'RDA impegnate a sfruttare le ricche risorse del territorio.

Il gioco è preordinabile su Amazon solamente per PS5 e Xbox Series X in due differenti edizioni:

Limited Edition al prezzo di 79,99 euro, che include l'edizione fisica del gioco ed il pacchetto equipaggiamento Cacciatore Sarentu, che include un'arma esclusiva e un set di equipaggiamento per il personaggio. Di seguito i link per preordinare la Limited Edition:

Gold Edition al prezzo di 109,99 euro che include tutti i contenuti della Limited Edition con l'aggiunta del Season Pass. Di seguito i link per preordinare la Gold Edition:

Il gioco supporterà anche il multiplayer cooperativo a 2 giocatori. Prenotando Avatar: Frontiers of Pandora si riceverà anche il pacchetto "Erede di due mondi", che comprende un set di oggetti estetici per il personaggio e una skin per arma.