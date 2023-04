Avatar Frontiers of Pandora con elementi online co-op e Season Pass: il nuovo leak

Nonostante i reclami di Ubisoft, che hanno provocato la rimozione dei suoi precedenti tweet, il leaker ScriptLeaksR6 è tornato a colpire svelato altre presunte informazioni su Avatar: Frontiers of Pandora, gioco ambientato nell'universo della saga cinematografica creata da James Cameron.

Secondo l'ormai ben noto leaker, Avatar Frontiers of Pandora offrirebbe anche una componente online sotto forma di una modalità cooperativa, la quale permetterebbe ai giocatori di affrontare le insidie di Pandora in compagnia. Le sue fonti gli avrebbero anticipato anche la presenza di un sistema di monetizzazione basato su Pass Stagionali, Pass di Benvenuto e pacchetti con Valuta di Gioco, elementi che sembrerebbero tratteggiare i connotati di un gioco live service destinato ad aggiornarsi nel tempo con contenuti aggiuntivi, inclusi elementi cosmetici per la personalizzazione degli avatar.

Ubisoft non ha ancora confermato nulla di tutto ciò, dunque vi consigliamo di prendere questi rumor con la dovuta cautela, anche perché vanno in controtendenza con le dichiarazioni del 2021 che parlavano di Avatar Frontiers of Pandora come un gioco single player. Per fugare questi dubbi serve necessariamente una presentazione ufficiale della casa francese, che potrebbe avvenire in occasione dell'Ubisoft Forward programmato per lunedì 12 giugno.

Nei giorni scorsi, il suddetto leaker ha anche anticipato una visuale in prima persona in stile Far Cry, informazioni sui preordini del gioco e dettagli di gameplay relativi a open world, combattimenti e crafting.