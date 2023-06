Avatar Frontiers of Pandora, allora esiste! Data di lancio e gameplay all'Ubisoft Forward

Si sono fatti attendere molto più del previsto, ma meglio tardi che mai! Nel segmento iniziale dell'Ubisoft Forward 2023, la casa francese e Massive Entertainment hanno finalmente presentato il gameplay e la data di lancio di Avatar Frontiers of Pandora.

Ambientato dopo la storia del primo film della serie cinematografica, Avatar Frontiers of Pandora vi condurrà nella frontiera occidentale, un continente mai esplorato fino ad ora sul grande schermo. Nei panni dell'erede dei due mondi, na'vi per nascita ma frutto dell'addestramento dell'RDA, dovrete allearvi con i clan na'vi per proteggere Pandora dall'implacabile assalto dell'RDA.

Dopo tanta attesa, Ubisoft non si è affatto risparmiata con le informazioni. Dopo un gameplay trailer di Avatar Frontiers of Pandora, che ha gettato le basi della storia e confermato la visuale in prima persona e la natura open world dell'avventura, ha presentato anche un intervento di James Cameron in persona, che ha benedetto la produzione confermando la fedeltà e la canonicità di quanto creato da Massive. Spazio poi alla data di lancio, che corrisponde al 7 dicembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e a un lungo deep dive sul gameplay, che ha sviscerato le principali meccaniche di gioco.

Cos'altro si può desiderare? Trovate tutto allegato a questa notizia, buona visione!