Avatar Frontiers of Pandora: le funzionalità PlayStation 5 aumenteranno l'immersione

Avatar Frontiers of Pandora è da poco entrato in fase Gold e manca ormai meno di un mese alla sua release. Nel frattempo, Ubisoft ha rivelato alcune delle feature esclusive di PlayStation 5 che sono state implementate all'interno del gioco.

Tra queste, il gioco open-world ambientato nel mondo di Avatar, supporterà su PS5 il Ray Tracing con accelerazione hardware, con effetti di tempo atmosferico dinamico, dove il sistema di ray-tracing si adatterà ai cambiamenti del tempo e dell'ora del giorno.

In termini di audio, Ubisoft promette pieno supporto all'audio 3D di PlayStation 5, che fornirà "una nuova sensazione di immersione e un senso di spazio e connessione con il mondo che prima non era possibile."

Non mancheranno, inoltre, i Grilletti adattivi e il feedback aptico del controller DualSense. Ubisoft dichiara che i giocatori sentiranno "la tensione della corda dell'arco Na'vi quando mirano" così come il rinculo dell'arma quando sparano. Avatar avrà oltre 400 effetti aptici e chi ama accarezzare gli animali nei videogiochi potrà notare la differenza a livello di feedback nell'interazione con la fauna selvatica.

Intanto, Avatar Frontiers of Pandora guarda avanti e ha già presentato anche i contenuti del Season Pass. Vi ricordiamo che il gioco è previsto arrivare il 7 dicembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.