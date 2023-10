Avatar Frontiers of Pandora: ci abbiamo giocato, presto vi racconteremo tutto

Abbiamo giocato con Avatar Frontiers of Pandora, l’action adventure di Ubisoft ambientato nell’universo partorito dal regista James Cameron. Abbiamo infatti potuto giocare al nuovo titolo di Massive Entertainment, in uscita il prossimo 7 dicembre su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Nell’avventura, il nostro protagonista Na’vi sarà libero dopo una lunga prigionia presso l’RDA, e si sentirà quasi un estraneo sul proprio pianeta. Tra la conoscenza di numerosi clan e l’esplorazione della frontiera occidentale di Pandora, questo viaggio ci chiamerà a opporci alle forze dell’RDA con le armi delle popolazioni locali, così come con quelle umane, dai fucili d’assalto ai fucili a pompa.

Un altro degli scopi della produzione è quello di rappresentare con dovizia di particolari la flora e la fauna del pianeta, per immergere il giocatore in un contesto ludico che risulti il più fedele possibile al mondo che abbiamo ammirato al cinema. Ubisoft tiene molto a questa produzione, perché – comprensibilmente – potrebbe rappresentare la base di un nuovo franchise per la compagnia.

In altre parole, restate con noi: presto potremo raccontarvi di più su Avatar Frontiers of Pandora, che speriamo possa rivelarsi un perfetto titolo di chiusura per un anno 2023 davvero intenso sul fronte videoludico, con tante uscite di gran rilievo.