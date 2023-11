Avatar Frontiers of Pandora: la giungla aliena incanta nel video su PlayStation 5

Dopo aver portati nel continente mai visto di Avatar Frontiers of Pandora, Ubisoft riapre una finestra sulla dimensione sci-fi della nuova avventura open world di Massive Entertainment confezionando un video che mostra i benefici offerti dal DualSense e dalle funzionalità evolute di PS5.

L'ultimo filmato condiviso dal colosso videoludico francese e dalla macchina promozionale di Sony Interactive Entertainment incensa il lavoro svolto da Ubisoft Massive nel servirsi del DualSense e dell'hardware di PS5 per restituirci a schermo un'esperienza ancora più 'avvolgente'.

Tra spezzoni di gameplay inediti e sequenze in-engine, il trailer ci permette di intuire i molteplici utilizzi dei trigger adattivi, del microfono integrato e del feedback aptico del controller DualSense in un contesto ludico che, come quello offerto da Frontiers of Pandora, farà della libertà e dell'immersività le sue armi più affilate. In questo senso rientrano anche gli sforzi profusi dai progettisti di Massive nell'integrare l'audio 3D di PlayStation 5 nell'esperienza da vivere esplorando e combattendo tra i biomi alieni di Pandora.

La nuova avventura sci-fi di Ubisoft sarà disponibile dal 7 dicembre PC, PS5 e Xbox Series X|S. In attesa di reimmergerci nelle atmosfere del mondo alieno ideato da James Cameron, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Avatar Frontiers of Pandora, un'avventura avvolgente ma che ha tanto da dimostrare.