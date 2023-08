Avatar Frontiers of Pandora: la giungla aliena risplende in video su PC

Con ancora negli occhi l'evocativo trailer di Avatar Frontiers of Pandora dall'Ubisoft Forward, il publisher e sviluppatore francese ci reimmerge nelle atmosfere da sogno della nuova avventura open world con una video panoramica sulle caratteristiche della versione PC.

Proprio come accaduto con la serie di The Division, Massive Entertainment promette di sfruttare appieno le funzionalità e le specifiche hardware delle configurazioni PC più evolute dando ai giocatori di Avatar Frontiers of Pandora l'opportunità di sfruttare le tecnologie più avanzate.

Osservando il nuovo filmato propostoci dalla software house svedese, gli appassionati di PC gaming saranno certamente felici di sapere che Avatar Frontiers of Pandora sfrutterà appieno i processori HCC (High Core Count) di ultima generazione e vanterà tutta una serie di parametri ottimizzati per le configurazioni PC di qualsiasi fascia, con FPS stabili e una latenza ridotta a qualsiasi risoluzione.

I possessori di un PC gaming di fascia alta potranno attivare funzionalità come il Ray Tracing per la gestione dei riflessi e delle ombre dinamiche e, grazie anche alle tecnologie di upscaling 'intelligente' di AMD FSR 2, estendere ulteriormente il perimetro grafico della propria esperienza di gioco utilizzando monitor ultrawide per apprezzare nel migliore dei modi la bellezza della giungla aliena di Pandora.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il nuovo open world fantascientifico di Ubisoft Massive è atteso al lancio per il 7 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece volete saperne di più su gameplay, storia, grafica e contenuti del nuovo progetto current gen di Massive, vi rimandiamo al nostro approfondimento su Avatar Frontiers of Pandora e la voglia di stupire di Ubisoft.