Avatar Frontiers of Pandora, grafica ambiziosa! Lo Snowdrop Engine brilla

Avatar Frontiers of Pandora non si preannuncia solamente come un gioco ludicamente interessante, ma anche come un prodotto estremamente ambizioso dal punto di vista grafico. Gli sviluppatori di Massive Entertainment, già noti per The Division, utilizzeranno il loro potente Snowdrop Engine.

Mostratosi per la prima volta con il trailer in-engine dell'E3 2021, Avatar: Frontiers of Pandora ha stupito tutti per il suo comparto grafico di alto livello, che ha dimostrato di sapere modellare con efficacia gli abitanti del pianeta alieno e le sue ambientazioni uniche e complesse. Gli sviluppatori di Massive Entertainment stanno costruendo l'ambizioso progetto sulla base del rodato Snowdrop Engine, già impiegato nei giochi della serie The Division e in Mario + Rabbids: Kingdom Battle, e destinato a muovere anche il suo seguito Sparks of Hope.

Gli sviluppatori hanno fatto sapere che grazie a questo motore grafico possono introdurre migliaia di asset in un singolo fotogramma in modo da dare vita ad ambienti più dettagliati, mentre il posizionamento automatico della vegetazione contribuisce a rendere il pianeta più ricco di fogliame. L'intero ecosistema de pianeta reagirà dinamicamente alle azioni del videogiocatore e dei personaggi non giocanti, dando l'impressione di essere vivo. Ovviamente non mancherà neppure il supporto al Ray-Tracing, che brillerà anche su PS5 e Xbox Series X, due console che hanno fortemente impressionato gli sviluppatori. Potete approfondire l'argomento e rifarvi gli occhi guardando il Video Speciale allegato in cima a questa notizia.