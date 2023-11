Avatar Frontiers of Pandora guarda avanti: già presentati i contenuti del Season Pass

Mancano ancora tre settimane abbondanti alla pubblicazione di Avatar Frontiers of Pandora, ma Ubisoft ha già presentato i contenuti aggiuntivi che metterà a disposizione degli acquirenti del Season Pass nel corso del 2024.

All'indomani dell'inizio della fase Gold di Avatar Frontiers of Pandora, arriva su YouTube un trailer interamente dedicato ai contenuti del Season Pass. I giocatori che sceglieranno di acquistarlo (separatamente o come parte delle edizioni più costose del titolo) riceveranno immediatamente al day one del 7 dicembre la missione bonus Echi Familiari e il bundle estetico Resistenza, ai quali nel corso del 2024 andranno ad aggiungersi il Pacchetto Storia 1: Il Dominatore del Cielo e il Pacchetto Storia 2: Segreti delle Cuspidi.

Il trailer, che potete visionare in apertura di notizia, offre un corposo assaggio dei due contenuti aggiuntivi per la storia. Il Dominatore del Cielo verrà pubblicato nell'estate del 2024 accompagnando i videogiocatori in nuove aree di gioco presiedute da una minaccia inedita, mentre nell'autunno dello stesso anno Segreti delle Cuspidi introdurrà un'intera nuova regione di Pandora.

L'obiettivo del filmato è evidentemente quello di invogliare i giocatori a preordinare una delle edizioni più prestigiose di Avatar Frontiers of Pandora, ossia la Gold, l'Ultimate e la Collector's Edition, le quali comprendono nel prezzo anche il Season Pass. Con voi ci è riuscito? Prima di scoprire qual è la vostra risposta, vi ricordiamo che il lancio di Avatar Frontiers of Pandora è previsto per il 7 dicembre su PS5, Xbox Series X|S e PC.