Avatar Frontiers of Pandora: il kolossal sci-fi di Ubisoft subisce un rinvio

Nel presentare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, le alte sfere di Ubisoft hanno spiegato ai propri azionisti (e a tutti gli appassionati di videogiochi) che il kolossal quadrupla A Avatar Frontiers of Pandora non verrà lanciato entro fine 2022 come suggerito dai precedenti report della compagnia.

Il gigante videoludico transalpino spiega infatti che la nuova finestra di lancio di Avatar Frontiers of Pandora è prevista per l'anno fiscale 2023/2024, e quindi tra i mesi di aprile 2023 e marzo 2024. I rappresentanti dell'azienda francese descrivono questo rinvio come una necessità per garantire un'esperienza ludica, grafica e contenutistica pienamente nextgen.

In un particolare passaggio del report finanziario, i vertici di Ubisoft si rivolgono direttamente agli azionisti e ai giocatori per spiegare loro che "ci impegniamo a offrire un'esperienza immersiva e all'avanguardia che sfrutti appieno le tecnologie di nuova generazione, poiché questo straordinario marchio di intrattenimento globale rappresenta un'importante opportunità pluriennale per Ubisoft".

Sempre nel report di Ubisoft, l'azienda prende spunto dal rinvio di Avatar Frontiers of Pandora su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S per spiegare che "il tempo di sviluppo aggiuntivo riflette gli attuali vincoli alla produzione in tutto il settore (derivanti dalla pandemia e dal ricorso al lavoro in remoto, ndr), ma stiamo lavorando sodo per garantire una maggiore flessibilità per i nostri team e, al contempo, una maggiore produttività che possa offrire una migliore esperienza ai videogiocatori".