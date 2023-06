Avatar Frontiers of Pandora è solo multiplayer o ha una storia? E' canonico?

Avatar Frontiers of Pandora è stato uno dei protagonisti dell'Ubisoft Forward del 12 giugno: per l'occasione sono stati forniti molti più dettagli sui gameplay, i contenuti e la storia del gioco in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Massive.

Anzitutto, il nuovo gioco di Avatar è un'esperienza multiplayer oppure è pensato esclusivamente per il single player con una forte componente narrativa? Facciamo chiarezza: Frontiers of Pandora è concepito come un'Action/Adventure Open World in prima persona, pensato per il single player e che punterà forte sulla trama. In ogni caso il multiplayer è presente: è infatti possibile affrontare l'avventura in cooperativa online a due giocatori, sebbene l'opera sia studiata per essere pienamente godibile anche affrontandola in solitaria.

Constatato che la narrativa riveste un elemento chiave all'interno del progetto, sappiamo se le vicende di Avatar Frontiers of Pandora sono canoniche all'interno della serie cinematografica originale? La risposta è sì, e lo ha confermato lo stesso regista James Cameron nel suo intervento video all'Ubisoft Forward: gli eventi del gioco si svolgono nello stesso universo visto nelle due pellicole fin qui realizzate ed offriranno "una storia originale che coesiste con gli eventi dei film di Avatar". Per i fan del franchise, dunque, si tratta di un'ulteriore occasione per ampliare le loro conoscenze sulla serie intera.

Scopriamo inoltre se Avatar Frontiers of Pandora è doppiato in italiano oppure no. Di seguito, infine, tutti i dettagli sulle edizioni Standard, Gold ed Ultimate Edition di Avatar Frontiers of Pandora.