Avatar Frontiers of Pandora non sarà legato al film: i primi dettagli ufficiali in video!

In occasione dell'E3 2021, i vertici di Ubisoft hanno deciso di alzare parte del sipario che cela l'ambiziosa nuova produzione dedicata all'universo cinematografico di Avatar.

Nel corso della fiera losangelina, il colosso francese del videogioco ha infatti presentato al pubblico il primo trailer dedicato a Avatar: Frontiers of Pandora, titolo ufficiale del gioco in sviluppo presso Ubisoft. In seguito a questo primo , parziale reveal, sono poi emerse ulteriori informazioni sulla natura tecnica, artistica e narrativa dell'attesa produzione. Tra i molti dettagli, ad esempio, è stato confermato che Avatar: Frontiers of Pandora sfrutterà al massimo il Ray Tracing, per proporre un sistema di illuminazione ampiamente all'avanguardia.



Informazioni aggiuntive sono poi giunte da Disney, che ha offerto alcuni spunti di riflessione sulla collaborazione in corso con Ubisoft. In particolare, il colosso dell'animazione ha confermato che il titolo non sarà correlato al primo film di Avatar, ma potrà invece vantare una trama e ambientazione inedite. Per presentare tutti i dettagli in merito, la redazione ha confezionato un video dedicato. Come da tradizione, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



Al momento, lo ricordiamo, Avatar: Frontiers of Pandora non dispone di una data di lancio precisa, con debutto fissato per il generico 2022.