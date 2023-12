Avatar Frontiers of Pandora non piace a EDGE: il gioco Ubisoft non è nemmeno sufficiente

Avatar Frontiers of Pandora è il gioco con la grafica migliore del 2023 secondo l'opinione di Digital Foundry, ma tanto non è bastato per convincere EDGE Magazine della bontà del nuovo open world sviluppato da Ubisoft Massive.

Nonostante le meraviglie visive del mondo di Avatar riprodotte attraverso il prodigioso Snowdrop Engine, Avatar Frontiers of Pandora non raggiunge neppure la sufficienza nel nuovo numero editoriale di EDGE Magazine. La rivista britannica ha affibbiato un deludente 5 al titolo, mentre ha concesso una risicata sufficienza ad Assassin's Creed: Nexus VR, nuova esperienza ambientata nell'universo degli assassini di Ubisoft dedicata alla Realtà Virtuale. Di seguito vi riportiamo i giochi recensiti da EDGE per il numero editoriale 393:

Avatar: Frontiers of Pandora - 5

The Anacrusis - 5

Assassin’s Creed: Nexus VR - 6

Gangs of Sherwood - 4

American Arcadia - 8

Arizona Sunshine 2 - 5

Knuckle Sandwich - 6

Bahnsen Knights - 7

Neurocracy 2.049 - 7

Before the Green Moon - 7

Slay the Princess - 8

A cavarsela meglio, quindi, sono le due produzioni indie American Arcadia, un rompicapo cinematografico che combina platformer 2.5D e gioco in prima persona, e Slay the Princess, un intrigante horror dalla caratterizzazione grafica piuttosto peculiare. Se invece siete curiosi di saperne di più sull'open world Ubisoft che non è riuscito a convincere i recensori britannici, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Avatar Frontiers of Pandora.