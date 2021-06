Avatar Frontiers of Pandora: un nuovo video spiega tutti i vantaggi dell'engine Snowdrop

Annunciato durante l'Ubisoft Forward in occasione dell'E3 2021, Avatar: Frontiers of Pandora si mostra in un nuovo filmato che mostra i vantaggi del nuovo motore grafico Snowdrop, sviluppato per dare vita al mondo alieno di Pandora.

Nel nuovo trailer gli sviluppatori di Massive Entertainment e Lightstorm Entertainment spiegano infatti come il software si è evoluto per creare una versione realistica di Pandora. Stando alle parole del senior technical artist Kunal Luthra, il motore permette di introdurre migliaia di asset in un singolo fotogramma così da creare ambienti più dettagliati mentre il posizionamento automatico della vegetazione ha contribuito a rendere il pianeta più ricco di fogliame. L'ecosistema di Pandora reagirà alla presenza del giocatore e degli NPC: "Le diverse attività che gli NPC possono svolgere nel mondo e il ventaglio di animazioni che possiedono fanno sembrare l'ambiente davvero vivo" ha spiegato Alice Rendell. "In Avatar: Frontiers of Pandora volevamo fare qualcosa in più e creare un sistema in cui i nostri NPC potessero capire lo stato del mondo. Ad esempio il meteo, la progressione del giocatore o l'ora del giorno".

Infine Avatar: Frontiers of Pandora utilizzerà il ray tracing per dare maggiore profondità all'illuminazione e creare ambientazioni ancora più credibili, il tutto accompagnato da un nuovo sistema di nuvole volumetriche. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Avatar: Frontiers of Pandora.