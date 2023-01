Avatar Frontiers of Pandora tra open world e meteo dinamico: spunta un rumor

In attesa che Ubisoft mostri il primo filmato di gameplay di Avatar Frontiers of Pandora, il titolo ambientato nell'universo creato da James Cameron è protagonista di una serie di indiscrezioni che ne anticipa alcuni dettagli.

I rumor, la cui fonte è anonima e non può essere verificata in alcun modo, sembrerebbe aver visto il gioco in movimento e ha deciso di diffondere numerose informazioni sui social. Oltre a sostenere che il gunplay risulta gradevole, l'autore del post Reddit parla della possibilità di addomesticare le creature terrestri e quelle aeree per poi usarle in combattimento, proprio come visto al cinema ne La Via dell'Acqua. Sembrerebbe inoltre che il gioco sia un open world, sebbene Ubisoft abbia adottato una strategia diversa dal solito: si parla di una minor quantità di indicazioni e segnali a schermo, con le quest che indicano semplicemente una piccola porzione della mappa in cui sarà possibile trovare l'obiettivo. Sempre a proposito del gameplay, il gioco include la possibilità di raccogliere oggetti da nemici morti e contenitori per poi procedere con il crafting con le risorse ottenute. Per quello che riguarda infine il mondo di gioco, si parla della presenza di un meteo dinamico che influenza vari elementi di gameplay (alcune creature non volano quando c'è cattivo tempo) e la possibilità di modificare porzioni del pianeta tramite il completamento di alcune attività.

Aspettando notizie ufficiali, vi ricordiamo che Avatar Frontiers of Pandora si svolge durante il film La Via dell'Acqua.