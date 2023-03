Avatar Frontiers of Pandora sarà tutto in prima persona come Far Cry? Presto un gameplay

Dopo aver svelato i bonus preorder di Avatar Frontiers of Pandora, il leaker ScriptLeaksR6 propone ora due screenshot del gioco Ubisoft, che mostrano una visuale in prima persona.

La fonte, apparentemente molto informata sulle attività di Ubisoft (ScriptLeaksR6 ha svelato per primo l'esistenza di Assassin's Creed Mirage prima dell'annuncio), ha diffuso due screenshot di Avatar Frontiers of Pandora, la prima immagine mostra una sequenza tratte da una battaglia in prima persona, lo stesso leaker afferma che "probabilmente Avatar Frontiers of Pandora sarà interamente in prima persona" prendendo dunque spunto da Far Cry.

Il secondo screenshot invece mostra un Na'vi intento a cavalcare una creatura, dunque possiamo ipotizzare la presenza di sessioni di gioco in volo. Al momento si tratta solamente di voci di corridoio ma ScriptLeaksR6 avvisa tutti che presto pubblicherà anche un video gameplay leak di Avatar Frontiers of Pandora, a quel punto probabilmente ne sapremo di più.

Che fine ha fatto Avatar Frontiers of Pandora? Presentato nel 2021, il gioco è scomparso dai radar ma probabilmente lo rivedremo presto durante le fiere estive, il lancio è fissato nel corso dell'anno fiscale e dunque entro il 31 marzo 2024 Avatar dovrebbe raggiunge gli scaffali dei negozi fisici e digitali inversione PC, PS5 e Xbox Series X/S.