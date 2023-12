Avatar Frontiers of Pandora piace ai giocatori: ottimo user score per l'open world Ubisoft

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Avatar Frontiers of Pandora, l'Action/Adventure open world di Ubisoft si dimostra piacevole ma con limitazioni che gli impediscono di spiccare il volo verso i lidi dell'eccellenza. Eppure, nonostante tutto, sembra proprio che il gioco stia regalando soddisfazioni ai giocatori.

Come fatto notare dal giornalista Paul Tassi di Forbes, nel momento in cui scriviamo Avatar Frontiers of Pandora ha raggiunto su Metacritic un ottimo user score pari a 8.2, basato su 318 verdetti degli iscritti alla piattaforma. L'utenza sembra dunque rimasta soddisfatta da quanto creato da Massive Entertainment, sicuramente molto più rispetto alla critica internazionale almeno stando al metascore di 72 basato sulle 79 recensioni della versione PC.

Ma c'è di più: Tassi fa notare che Avatar Frontiers of Pandora ha anche l'user score più alto mai raggiunto da un gioco di punta Tripla A Ubisoft nell'ultimo decennio, superando la media di 7.7 toccata da Far Cry 4 e Watch Dogs 2 pubblicati rispettivamente nel 2014 e 2016. Tassi ha preso in esame solo i giochi di punta della compagnia francese, quelli solitamente più venduti ma anche più discussi dalla community per via dei loro contenuti non sempre capaci di soddisfare appieno il volere dei giocatori.

C'è da dire che gli sviluppatori hanno messo il massimo impegno possibile nel dare vita a un prodotto che potesse soddisfare non solo gli utenti ma anche gli appassionati di Avatar: anche per questo Ubisoft ha avuto accesso ai copioni di tutti i film per creare Avatar Frontiers of Pandora, in modo così da confezionare un prodotto perfettamente coerente con l'universo della serie cinematografica ed attento ad ogni dettaglio.