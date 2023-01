Avatar Frontiers of Pandora in produzione da almeno 5 anni: nuovi dettagli da Ubisoft

Sebbene la sua uscita sul mercato non sia ancora stata ben definita, Avatar Frontiers of Pandora continua ad essere molto atteso dai fan della serie e dei giochi Ubisoft. L'opera basata sulle pellicole cinematografiche di James Cameron è ancora in buona parte avvolta nel mistero, ma non mancano alcuni aggiornamenti dagli autori.

Parlando ai microfoni di GamesRadar, il creative director Magnus Jansen ha rivelato che la produzione del gioco procede ormai da almeno cinque anni, sottolineando come il team abbia lavorato a stretto contatto con Lightstorm Entertainment di Cameron per realizzare un prodotto che catturasse al meglio l'essenza della serie cinematografica. "Abbiamo speso il tempo a realizzare una nuova area di Pandora ed a creare gli strumenti necessari per darle vita sulla più recente generazione di console e PC", afferma Jansen.

"Alla base di questi sforzi - prosegue il creative director - c'è lo Snowdrop, il nostro motore di gioco. La prima volta che ci siamo incontrati con Lightstorm, lo Snowdrop ha mostrato ai nostri partner che avevamo intenzione di portare la tecnologia oltre i limiti, proprio come fanno loro nei film. Ciò è stato ed è ancora adesso il fulcro principale della nostra collaborazione".

La storia di Avatar Frontiers of Pandora si svolge durante il film La Via dell'Acqua, e sarà dunque un'opera canonica strettamente collegata all'ultima pellicola. Negli scorsi giorni si sono inoltre diffusi rumor su open world e meteo dinamico di Avatar Frontiers of Pandora, ed ora si aspetta di vedere il gioco in azione attraverso un corposo video-gameplay.