Avatar Frontiers of Pandora: meglio su PS5 o Xbox Series X? L'analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha speso parole di elogio per la versione PC di Avatar Frontiers of Pandora, ma come se la cava il nuovo open world di Ubisoft realizzato in collaborazione con Disney? I tech enthusiast britannici hanno la risposta, dopo aver esaminato il titolo sia su PlayStation 5 che Xbox Series X|S.

Le versioni PS5 e Xbox Series X di Avatar Frontiers of Pandora offrono la maggior parte dei dettagli e della densità ambientale della versione PC, nonché una serie completa di funzionalità grafiche legate al ray tracing, inclusa l'illuminazione globale. C'è da dire che, prevedibilmente, il ray tracing non è qualitativamente all'altezza di ciò che è possibile ottenere su PC di fascia alta.

Le console Sony e Microsoft offrono le modalità Prestazioni a 60 fps e Qualità a 30 fps. In entrambi i casi si registra la presenza di risoluzioni dinamiche: la modalità Prestazioni gira tra i 864p e i 1260p, mentre quella Qualità tra i 1296p e i 1800p. Le risoluzioni vengono successivamente upscalati fino ai 4K tramite AMD FSR 2. Secondo Digital Foundry, la versione PS5 è spesso caratterizzata da una risoluzione leggermente inferiore all'interno della gamma dinamica, ma Xbox Series X presenta artefatti di ricostruzione molto più evidenti, forse a causa di un bug nell'implementazione dell'FSR.

Per quanto riguarda i framerate, in modalità Performance sia Xbox Series X che PS5 si aggirano principalmente nell'intervallo che va dai 50 fps ai 60 fps, anche se si registrano cali intorno ai 40 fps. Non ci sono grandi differenze tra le due versioni in modalità Prestazioni, anche se Xbox Series X presenta qualche problema tecnico, con il gioco che a volte stuttera o addirittura si blocca per un secondo mentre il mondo di gioco viene caricato in background. Per quanto riguarda la modalità Qualità, abbiamo un framerate più stabile, ancorato ai 30 fps su entrambe le console.

Per quanto riguarda infine Xbox Series S, abbiamo una sola modalità a 30 frame al secondo, che presenta una risoluzione tra i 720p e i 1080p. Trovate ulteriori approfondimenti nel filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Intanto, Avatar Frontiers of Pandora non sta facendo sfaceli in UK, dove è stato accolto tiepidamente.