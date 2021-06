Avatar Frontiers of Pandora è pura next-gen in 4K: dettagli sull'open world single player

Avatar: Frontiers of Pandora è stato senza ombra di dubbio una delle più grandi sorprese dello show Ubisoft Forward dell'E3 2021. Tornato sulle scene a quattro anni dall'annuncio, ci ha stupito per le sue ambizioni next-gen e tanti altri motivi. Ecco cosa ne pensiamo dell'ambizioso progetto di Massive Entertainment!

Nonostante non siano state mostrate scene di gameplay vero e proprio, il trailer in-engine di Avatar: Frontiers of Pandora ha messo in evidenza i muscoli dello Snowdrop Engine di Massive Entertainment, che ha messo da parte le giungle d'acciaio e cemento di New York e Washington per dipingere una zona inedita del pianeta Pandora, la Frontiera Occidentale, in tutta la sua bellezza e pericolosità. Per questo ambizioso progetto Ubisoft, il cui lancio è fissato nel 2022, ha scelto di mettere da parte le console di vecchia generazione per concentrarsi solo sui dispositivi più recenti e all'avanguardia, ossia PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Amazon Luna.

Cos'è, esattamente, Avatar: Frontiers of Pandora? Dettagli precisi sul gameplay non sono stati resi noti, ma possiamo aspettarci un'esperienza action-adventure in prima persona per giocatore singolo open world, che ci metterà nei panni di un Na'vi alle prese con un viaggio attraverso la frontiera occidentale di Pandora, dove si cela un mondo vivo e pulsante, popolato da creature incredibili, personaggi mai visti prima e dalle forze d'assalto degli invasori dell'RDA. Trovate tutti i dettagli finora noti sul progetto nel Video Speciale in 4K in apertura di notizia e nell'anteprima di Avatar: Frontiers of Pandora curata da Giuseppe Carrabba.