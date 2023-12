Avatar Frontiers of Pandora: quando inizia il preload su PC e console?

La lunga attesa inizia si fa ripagare e, a distanza di poco tempo dal video di Avatar Frontiers of Pandora che mostra com'è stata creata l'opera canonica di Ubisoft, sopraggiungono altre notizie sull'atteso titolo di dicembre. La software house ha voluto rilasciare parecchi dettagli, tra i quali la data del pre-load di Avatar Frontiers of Pandora.

La notizia è stata divulgata dalla stessa azienda in concomitanza con l'annuncio dell'orario di sblocco di Avatar Frontiers of Pandora in tutto il mondo. Tramite un post via Twitter/X, infatti, siamo venuti a conoscenza di quando sarà possibile effettuare il download anticipato del gioco Ubisoft, previsto per il 7 dicembre in tutto il mondo. Preparate, dunque, le vostre macchine da gaming, perché è il momento di fare spazio.

Il pre-load di Avatar Frontiers of Pandora sarà disponibile dal 5 dicembre, ovvero a partire da domani. I prossimi giorni si prospettano dunque essere di fondamentale importanza per Ubisoft, ma quali sono gli esatti orari per scaricare il titolo su PlayStation, PC e Xbox? Qui di seguito vi elenchiamo ciò che c'è da sapere:

Il download su PlayStation sarà disponibile dal 5 dicembre alle ore 00:00;

Il download su Xbox sarà effettuabile dal 5 dicembre alle ore 08:00;

Il download su PC, infine, sarà reso disponibile a partire dal 5 dicembre alle ore 14:00.

Avete fatto sufficiente spazio per le avventure che vi aspettano in quel di Pandora? Se la risposta è negativa, allora affrettatevi: manca davvero poco all'inizio della vasta ed immersiva esperienza messa a punto da Ubisoft.