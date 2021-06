Avatar Frontiers of Pandora: quando esce il gioco del film di James Cameron?

Durante la propria conferenza per l’E3 2021, denominata Ubisoft Forward, il colosso francese ha finalmente svelato al pubblico alcune sequenze di gioco di Avatar Frontiers of Pandora, una nuova IP con licenza ufficiale del film di James Cameron completamente next gen sviluppata dallo studio di Massive Entertainment.

Dalle prime informazioni ufficiali rilasciate sul gioco sappiamo che si tratta di un prodotto action-adventure completamente single player con telecamera in prima persona, all’interno del quale impersoneremo un guerriero Na’Vi impegnato negli scontri contro le forze militari umane della Resource Development Administration. Punti focali del gioco saranno le fasi di combattimento e di esplorazione, con quest’ultime che dovrebbero risultare particolarmente appaganti grazie all’impatto grafico delle foreste e delle ambientazioni di nuova generazione che lo Snowdrop Engine dovrebbe essere in grado di plasmare e restituire al giocatore e grazie anche alla presenza di numerose creature di ogni forma e dimensione che popoleranno il pianeta di Pandora, alcune delle quali saranno anche cavalcabili dal giocatore.

Allo stato attuale delle cose non sappiamo con esattezza quale sarà la data di uscita di Avatar Frontiers of Pandora dal momento che Ubisoft si è limitata a comunicare un generico 2022 in riferimento alla finestra temporale di pubblicazione del gioco, lo stesso anno in cui vedrà la luce il sequel del kolossal cinematografico di James Cameron, ma è lecito aspettarsi che questo titolo per console di nuova generazione possa non essere vicinissimo all’uscita, viste anche le voci sullo sviluppo travagliato che si sono fatte strada nelle ultime ore.