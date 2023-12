Avatar Frontiers of Pandora, quando escono le recensioni? Data e ora trapelano in rete

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Avatar Frontiers of Pandora e, trattandosi del gioco per cui siete maggiormente in hype a dicembre (ce lo avete detto voi in questo sondaggio) immaginiamo che siate interessati al parere della critica specializzata. Ecco quando potete aspettarvi le prime recensioni!

Stando a quanto abbiamo appreso su X (ex Twitter) e dalle pagine dei nostri colleghi di TwistedVoxel, nelle scorse ore Ubisoft ha avviato la distribuzioni delle chiavi di Avatar: Frontiers of Pandora ai membri della stampa, aggiungendo che l'embargo sulle recensioni è fissato per le ore 12:01 di mercoledì 6 dicembre. I primi pareri con votazioni annesse arriveranno dunque il giorno prima del lancio ufficiale del gioco, che ricordiamo essere fissato nella giornata di giovedì 7 dicembre nelle versioni per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Nel corso della nostra ultima sessione di prova di Avatar: Frontiers of Pandora, siamo rimasti soddisfatti dall'impatto visivo del mondo di gioco, che risulta essere coerente con l'immaginario stabilito da James Cameron. La fedeltà all'opera originale, d'altronde, non è mai stata in dubbio, anche perché Ubisoft ha avuto accesso a tutti i copioni dei film di Avatar,, inclusi quelli che non sono ancora uscita. Ci sono parse meno brillanti, invece, la narrazione e la qualità delle missioni secondarie, aspetti che non vediamo l'ora di approfondire in sede di recensione.