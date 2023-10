Avatar Frontiers of Pandora: i requisiti minimi e raccomandati su PC svelati da Ubisoft

Abbiamo provato Avatar Frontiers of Pandora e presto vi racconteremo tutto sull'atteso tripla A in arrivo il 7 dicembre. Nel frattempo, potete dare uno sguardo ai requisiti minimi e raccomandati della versione PC, appena rivelati da Ubisoft.

La casa d'Oltralpe ha diffuso tutti i dettagli riguardanti i requisiti di Avatar Frontiers of Pandora, suddividendo le specifiche in quattro categorie distinte, che vi andiamo di seguito ad elencare.

Minimi

Impostazioni grafiche: 1080p, Preset Basso con FSR2 Quality/30 FPS

CPU: AMD Ryzen5 3600 /Intel i7 8700K

GPU: AMD RX 5700 8GB /Nvidia GTX 1070 8GB /Intel ARC A750 8GB (ReBAR ON)

RAM: 16 GB dual channel

Spazio d'archiviazione: 90 GB SSD

Sistema Operativo: Windows 10/Windows 11 con DirectX12

Raccomandati

Impostazioni grafiche: 1080p, Preset Alto con FSR2 Quality/60 FPS

CPU: AMD Ryzen5 5600x / Intel i5 11600k

GPU: AMD RX 6700 XT 12GB/ Nvidia RTX 3060 Ti 8GB

RAM: 16 GB dual channel

Spazio d'archiviazione: 90 GB SSD

Sistema Operativo: Windows 10/Windows 11 con DirectX1

Enthusiast

Impostazioni grafiche: 1440p, Preset Alto con FSR2 Quality/60 FPS

CPU: AMD Ryzen5 5600x/ Intel i5 11600k

GPU: AMD RX 6800 XT 16GB/ Nvidia RTX 3080 10GB

RAM: 16 GB dual channel

Spazio d'archiviazione: 90 GB SSD

Sistema Operativo: Windows 10/Windows 11 con DirectX12

Ultra

Impostazioni grafiche: 4K, Preset Ultra con FSR2 Balanced/60 FPS

CPU: AMD Ryzen7 5800x3D/ Intel i7 12700k

GPU: AMD RX 7900 XTX 24GB/ Nvidia RTX 4080 16GB

RAM: 16 GB dual channel

Spazio d'archiviazione: 90 GB SSD

Sistema Operativo: Windows 10/Windows 11 con DirectX12

Come apprendiamo dalle pagine ufficiali di Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora includerà riflessi e ombre in raytracing per un'esplorazione ambientale più coinvolgente e impostazioni grafiche estese che consentono modifiche a una moltitudine di elementi visivi, come la qualità dei riflessi ambientali e le ombre distanti. Il gioco utilizzerà la tecnologia FSR 2 di AMD in modo che i giocatori possano ottimizzare la qualità visiva e le prestazioni. Anche FSR 3 sarà disponibile sin dal day one.

Ci viene inoltre assicurato che il gioco sarà in grado di gestire efficacemente la maggior parte delle risoluzioni e degli aspect ratio. Sarà incluso il supporto agli schermi ultra-wide, al DLSS e allo XeSS. Il titolo offrirà un'esperienza fluida, FPS stabili e bassa latenza in tutte le risoluzioni con l'hardware adatto, e consentirà di accedere agli strumenti di benchmark con cui potrete mettere alla prova la vostra configurazione prima di lanciarvi in-game.