Avatar Frontiers of Pandora: quali sono i requisiti della versione PC?

Avatar Frontiers of Pandora ha tutta la voglia di stupire: come visto nel corso dell'ultimo Ubisoft Forward, infatti, la popolare software house dietro il brand di Assassin's Creed, Far Cry e non solo ha spinto il piede sull'acceleratore creando un titolo che, pur essendo in parte derivativo, presenta dalla sua un gran potenziale ludico.

L'attenzione della fan base di Ubisoft è in parte focalizzata proprio sull'avventura proveniente dall'immaginario collettivo delle produzioni cinematografiche di James Cameron. L'utenza è impaziente di conoscere ulteriori dettagli su questo nuovo progetto ma, nel frattempo, arrivano importanti novità per quanto riguarda la versione PC del titolo: sono infatti apparsi in rete i requisiti minimi e consigliati di sistema di Avatar Frontiers of Pandora.

Qui di seguito vi riportiamo l'elenco delle componenti hardware suggerite dal team di sviluppo:

Requisiti minimi

8GB di RAM;

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 780 o Radeon R9 280X;

CPU: Intel Core i5-2500K o FX-6350;

40 GB di spazio.

Requisiti consigliati

8GB di RAM;

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 970o Radeon RX 480;

CPU: Intel Core i7-4790K o Ryzen 5 1500X;

40 GB di spazio.

Pur essendo in uscita per il 7 dicembre 2023, il prossimo gioco Ubisoft dedicato al mondo di Avatar è in parte avvolto dal mistero. Di conseguenza, in previsione di un lancio tutt'altro che dietro l'angolo ma che si fa sempre più vicino, vi invitiamo a recuperare le cinque cose da sapere su Avatar Frontiers of Pandora.