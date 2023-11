Avatar Frontiers of Pandora: scampoli di gameplay inediti nel video sui bonus preordine

Dopo aver annunciato l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di Avatar Frontiers of Pandora, i ragazzi di Massive Entertainment ci immergono nelle atmosfere incantate della giungla aliena di Pandora per mostrarci degli scampoli di gameplay inediti con il video promozionale sui bonus preordine.

La clip dataci in pasto dai curatori dei profili social di Ubisoft riapre una finestra sull'universo fantascientifico di Avatar per farci ammirare i contenuti aggiuntivi del pacchetto Erede dei Due Mondi esclusivo per chi prenoterà il gioco su PC, PlayStation 5 o Xbox Series X|S.

All'interno di questo DLC legato ai preordini trovano spazio una skin per arma e un set di oggetti estetici per customizzare l'aspetto e l'equipaggiamento del proprio personaggio già dal lancio del titolo, che ricordiamo essere previsto per il sempre più prossimo 7 dicembre esclusivamente su PC e console Sony e Microsoft dell'attuale generazione.

Già che ci siamo, prima di lasciarvi in compagnia dell'ultimo video sui bonus preorder vi invitiamo a completare la scampagnata virtuale tra le isole fluttuanti e le giungle aliene di Pandora rimanendo sui lidi di Everyeye.it per leggere il nostro ultimo approfondimento su Avatar Frontiers of Pandora, un gameplay avvolgente ma con tanto da dimostrare.