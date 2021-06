Avatar Frontiers of Pandora sarà un single player: primi dettagli sul gioco Ubisoft

A pochi minuti dalla chiusura dell'Ubisoft Forward con il primo trailer di Avatar Frontiers of Pandora, ecco che emergono i primi dettagli sul gioco grazie al sito ufficiale, prontamente aggiornato.

Analizzando la descrizione del gioco sul portale Ubisoft possiamo apprendere che non si tratta di un titolo multiplayer ma di un action adventure open world con telecamera in prima persona. Il giocatore vestirà i panni di un Na’vi che andrà alla scoperta di una parte di Pandora mai vista prima che è popolata da mostruose creature e parzialmente occupata dagli RDA (Resources Development Administration), ovvero i pericolosi soldati provenienti dalla Terra che dispongono di tecnologie particolarmente pericolose come gli esoscheletri visti nel trailer.

Sebbene non vi siano altri dettagli sul gameplay, sappiamo con certezza che si tratta di un prodotto pensato appositamente per le console di nuova generazione e, a tal proposito, le piattaforme di riferimento saranno PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco arriverà al lancio anche sulle piattaforme di gaming in streaming con supporto a Ubisoft+, ovvero Google Stadia ed Amazon Luna. Il sito conferma inoltre la finestra di lancio, la quale è al momento fissata al prossimo anno, ovvero il 2022.