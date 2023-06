Avatar Frontiers of Pandora sarà speciale e fedele ai film, promette Massive

Nel corso di un'intervista concessa a Gamereactor.eu, gli esponenti di Ubisoft Massive hanno preso spunto dal video gameplay di Avatar Frontiers of Pandora per discutere del lavoro che stanno portando avanti per concretizzare la visione di questa avventura open world.

La sussidiaria svedese di Ubisoft conferma di aver stretto un forte rapporto con gli esponenti di Lightstorm Entertainment, interagendo quotidianamente con la casa di produzione di James Cameron per plasmare l'universo interattivo di Avatar Frontiers of Pandora.

Il Creative Director Magnus Jansen spiega ad esempio che "c'è davvero tanto lavoro da fare quando si decide di creare un simile videogioco, realizzare qualcosa che si adatti al tenore qualitativo di Avatar e sia degno di appartenere al medesimo universo. Ma abbiamo tanti esperti che ci aiutano, da questo punto di vista si tratta di un'opera creata in collaborazione con Lighstorm. Lavoriamo ogni giorno con gli esperti che realizzano i film di Avatar, dal costumista al designer delle creature".

Per il direttore creativo di Massive Entertainment, la sinergia con la casa di produzione di James Cameron ha consentito al suo team di realizzare ogni aspetto del titolo, come le regioni esplorabili, i biomi, la flora, la fauna, i personaggi, i clan e le culture.

Il lancio di Avatar Frontiers of Pandora è previsto per il 7 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Avatar Frontiers of Pandora e la voglia di stupire di Ubisoft Massive.