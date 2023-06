Avatar Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws sono Open World?

Nel suo recente showcase, Ubisoft ha scoccato alcune delle frecce presenti nel proprio arco e ha saputo stupire con ben due video di gameplay dedicati rispettivamente ad Avatar Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws (date un'occhiata al nostro riassunto dell'Ubisoft Forward del 12 Giugno per saperne di più).

Entrambi i filmati lasciano trapelare l'elevata ambizione di entrambi i progetti: immersi in ambientazioni straordinarie che traggono la loro linfa da universi altrettanto meravigliosi, una delle sfide più grandi per il team di sviluppo sarà coniugare gameplay e scenario in una combinazione armonica e al contempo coinvolgente. In questo senso, sono molte le domande che i giocatori stanno sollevando dopo ciò che hanno visto. Fra queste, una delle più ricorrenti riguarda la struttura dei mondi di gioco.

Avatar Frontiers of Pandora e SW Outlaws sono Open World?

Ebbene sì, casa Ubisoft ha deciso di strutturare entrambi i giochi come Open World. Con Avatar: Frontiers of Pandora scopriremo un'area completamente nuova di Pandora, divisa fra giungle profonde e panorami mozzafiato in alto nel cielo.

La trama si svolgerà subito dopo gli eventi di Avatar: La via dell'acqua. L'obiettivo è quello di dare vita all'affascinante mondo di Pandora in un'esperienza immersiva e aperta, esplorando un mondo vivo e reattivo abitato da creature uniche e nuovi personaggi. Per maggiori approfondimenti, consultate la nostra anteprima di Avatar Frontiers of Pandora. Anche Star Wars Outlaws avrà una struttura open-world, assieme alla promessa di una trama emozionante. Nei panni della fuorilegge Kay, potremo affrontare un viaggio interplanetario ricco di avventura e di pericolo.

Avremo a disposizione anche numerose abilità da sfruttare sia in combattimento che durante l'esplorazione e non mancheranno alcune meccaniche tratte dai giochi di ruolo, come la possibilità di corrompere alcuni personaggi attraverso apposite scelte di dialogo. Per saperne di più, date uno sguardo al video di gameplay di Star Wars Outlaws. Vi ricordiamo che Avatar Frontiers of Pandora è previsto uscire il 7 dicembre 2023 su PlayStation 5, PC Windows, Xbox Series X/S e Amazon Luna. Star Wars Outlaws, invece, non ha ancora una data precisa, ma solo una finestra di release, 2024, su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.