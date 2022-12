Avatar Frontiers of Pandora si svolge durante il film La Via dell'Acqua

L'apparizione di Avatar: Frontiers of Pandora su PlayStation e Xbox Store ci aveva fatto ben sperare circa un annuncio sull'atteso gioco di Ubisoft e Massive Entertainment, ma a quanto pare i tempi non sono ancora maturi. In compenso, il produttore della saga cinematografica Jon Landau ha offerto alcune conferme circa la sua canonicità.

Avatar: Frontiers of Pandora è canonico, anche se questo non dovrebbe stupirci. Lo sono anche Avatar: The Game del 2009 e lo spettacolo Toruk: The First Flight inscenato dal Cirque du Soleil. Una conferma, in ogni caso, non fa certamente male. Nel parlarne ai microfoni di Polygon, Landau ha anche svelato che i fatti del gioco, sebbene collocati nella frontiera occidentale di Pandora (un'area mai vista neppure sul grande schermo), si svolgono durante gli eventi narrati nel film Avatar: La Via dell'Acqua, arrivato oggi 14 dicembre nelle sale cinematografiche italiane.

Nello specifico, la collocazione temporale è la seguente: "Frontiers of Pandora si svolge nella frontiera occidentale di Pandora. È un luogo dove non siamo mai andati prima. Si svolge dopo l'apertura di Avatar: La Via dell'Acqua, ma prima della fine del salto temporale di un anno che avviene nel film".

Si tratta del primo dettaglio rilevante sul gioco che apprendiamo fin dall'E3 di giugno 2021, quando è avvenuta la pubblicazione del primo trailer in-engine di Avatar: Frontiers of Pandora. In tutto questo tempo, Ubisoft si è limitata a collocare il lancio del gioco nel corso dell'anno fiscale 2023/2024, dunque in un periodo compreso tra aprile 2023 e marzo 2024.