Avatar Frontiers of Pandora è in prima o in terza persona?

Avatar Frontiers of Pandora promette di chiudere il 2023 di Ubisoft con il botto. L'avventura Open World basata sull'universo cinematografico di James Cameron sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S a partire dal prossimo 7 dicembre, pronta a conquistare i fan con un mondo evocativo e tante sfide. Ma come sarà impostata?

Avatar Frontiers of Pandora sarà in prima o in terza persona? Come è stato possibile notare attraverso il trailer di Avatar Frontiers of Pandora dell'Ubisoft Forward, l'Action/Adventure a mondo aperto offre una visuale in prima persona e si giocherà interamente attraverso questa impostazione. Non è prevista nessuna sequenza di gameplay con una telecamera in terza persona, con il gioco che si affronterà seguendo lo stile di altri FPS open world della compagnia francese.

Si tratta infatti di un genere nel quale Ubisoft è specializzata avendo già realizzato diverse altre produzioni con questo stile: basti pensare alla serie di Far Cry, che sin dalle origini ha seguito questo modello nel frattempo che introduceva i giocatori a mondi sempre più grandi ed evocativi ad ogni nuovo gioco del brand. Avatar Frontiers of Pandora dovrebbe dunque seguire questo modello, facendo al tempo stesso leva su una licenza molto apprezzata come quella di Avatar.

In chiusura, scopriamo anche se Avatar Frontiers of Pandora è doppiato in italiano oppure se la localizzazione nella nostra lingua è prevista solo per testi ed interfaccia.