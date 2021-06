Avatar Frontiers of Pandora: primo trailer in engine per il tanto atteso gioco Ubisoft

Al netto dei numerosi leak che hanno in parte anticipato gli annunci dell'Ubisoft Forward, a chiudere l'evento è stato un trailer inaspettato su un prodotto di cui si parla ormai da anni: il gioco di Avatar.

Il CEO dell'azienda francese Yves Guillemot ha infatti deciso di terminare l'evento in streaming con un breve trailer in engine del gioco il cui titolo definitivo sarà Avatar: Frontiers of Pandora. Come confermato dal boss di Ubisoft, il gioco sfrutterà una nuova versione dello Snowdrop Engine, ovvero il motore grafico creato dagli stessi sviluppatori(si tratta di Massive Entertainment, i creatori di The Division) e che verrà utilizzato anche le nuovo gioco basato su Star Wars. Il filmato ci mostra le distese verdeggianti di Pandora sulle quali si muovono numerosi Na'vi in sella a svariate creature più o meno grandi. In alcune sequenze del video vediamo anche gli umani e i loro potenti strumenti di morte, tra i quali troviamo anche dei pericolosi mech. In ogni caso il trailer non lascia intuire quello che potrebbe essere il genere d'appartenenza e per maggiori informazioni dovremo attendere i prossimi mesi. L'unica informazione attualmente disponibile sul titolo riguarda l'anno di lancio, fissato al 2022.

Vi ricordiamo che tra gli annunci dell'Ubisoft Forward troviamo anche il nuovo Mario + Rabbids Sparks of Hope, nuovo capitolo della serie in sviluppo presso Ubisoft Milan che arriverà nel 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.