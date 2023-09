Avatar Frontiers of Pandora: il nuovo trailer ci porta nel continente mai visto

Dallo State of Play del 14 settembre arriva un nuovo trailer dedicato a Avatar: Frontiers of Pandora, il nuovo open-world ambientato nella Frontiera Occidentale di Pandora dopo gli eventi del primo film.

Dopo l'ultimo video in cui la giungla di Avatar Frontiers of Pandora risplendeva su PC, questo nuovo filmato approfondisce ulteriormente la lore di gioco, raccontando la storia del nostro protagonista, un giovine diviso fra due mondi.

Nato Na'vi ma cresciuto dalla RDA, la storia prende le mosse quindici anni dopo il suo rapimento, a seguito di una fuga che lo condurrà alla riscoperta delle proprie origini. Il gioco ci porterà ad esplorare un continente di Pandora mai visto prima.

Potremo incontrare nuovi clan Na'vi, imparare i loro usi e costumi, nonché unirci alla loro causa per un obiettivo comune: proteggere Pandora dalle grinfie della RDA. Il filmato ci dà anche uno sguardo d'anteprima sulle cavalcature.

Realizzato in collaborazione con Disney e la casa di produzione di James Cameron, Lightstorm Entertainment, Avatar: Frontiers of Pandora promette azione e avventura in un'esperienza ancora più coinvolgente in prima persona, immergendo il nostro guardo in un mondo ricco di colori e di vita. E, se ancora, non avete provveduto, ecco 5 cose da sapere assolutamente su Avatar Frontiers of Pandora.