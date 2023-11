Avatar Frontiers of Pandora: Ubisoft ha avuto accesso ai copioni di tutti i futuri film

L'uscita di Avatar Frontiers of Pandora è sempre più vicina, fissata al 7 dicembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Lo sviluppo del gioco è tuttavia iniziato alcuni anni fa, ancora prima che Avatar La Via dell'Acqua, secondo film della serie cinematografica, arrivasse nelle sale di tutto il mondo.

Ebbene, per creare un gioco quanto più fedele e coerente possibile all'universo di Avatar, Ubisoft ha avuto accesso ai copioni di tutti i film della saga, compresi quelli previsti nei prossimi anni. A rivelarlo nel corso di un'intervista con il portale Comicbook è stato Magnus Jensen, director di Avatar Frontiers of Pandora, che spiega come tale mossa sia stata decisa dai produttori della serie cinematografica non solo per garantire continuità tra gli eventi, ma anche per evitare che idee alla base dei prossimi film non venissero "cannibalizzate" dal videogioco.

"Siccome abbiamo iniziato a lavorare sul gioco prima che uscisse Avatar La Via dell'Acqua, per permetterci di inserirlo correttamente nella timeline abbiamo avuto accesso agli script non solo del secondo film, ma anche di quelli successivi, per un paio di motivi. Quello più importante, ovviamente, era per capire come incastrarlo nella timeline e fare in modo che il gioco fosse parte dello stesso mondo. Il secondo motivo era per evitare di cannibalizzarci a vicenda nel frattempo che escogitavamo nuove idee e colpi di scena", spiega Jensen. Ormai ci siamo: Avatar Frontiers of Pandora è in fase Gold e presto potremo scoprire a tutti gli effetti come l'opera targata Massive Entertainment andrà ad incastrarsi all'interno di tutto il mondo di Avatar.

E' stato inoltre già confermato che le funzionalità PS5 aumenteranno l'immersione in Avatar Frontiers of Pandora, che promette così di essere un'esperienza ancora più coinvolgente per i fan della serie.