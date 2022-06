Avatar Frontiers of Pandora: Ubisoft lo considera un gioco quadrupla A

Sembra che Ubisoft nutra grandi ambizioni per Avatar Frontiers of Pandora, nuovo titolo basato sulla celebre serie cinematografica che la compagnia d'Oltralpe non fatica a definire un quadrupla A.

L'informazione è stata ricavata dall'account Twitter Timur222, che spulciando tra i profili Linkedin di Ubisoft ha scoperto come l'azienda guidata da Yves Guillemot consideri Avatar Frontiers of Pandora un AAAA, e quindi tra i progetti più grandi e ambiziosi in via di sviluppo presso i suoi studi. Il curriculum preso in esame appartiene a Hugo Castel, assistente Product Manager della compagnia che può vantare lavori passati sulle serie di Assassin's Creed e The Settlers.



Un dettaglio che non ci svela nulla di concreto, ma che sicuramente mette in chiaro quanto importante sia il titolo di Massive Entertainment nel piano strategico di Ubisoft, e quanto l'azienda abbia deciso di investire per confezionare un prodotto di grande qualità. La definizione di quadrupla A è stata adottata in rare occasione sino a questo momento, ed un altro è esempio è fornito proprio da Ubisoft con Beyond Good & Evil 2, altra produzione estremamente ambiziosa ma di cui abbiamo davvero pochi dettagli ad ormai molti anni dall'annuncio ufficiale. Un altro caso è rappresentato da Perfect Dark di The Initiative, un altro titolo rimasto celato in una coltre di mistero a seguito della presentazione di Microsoft.

Avatar Frontiers of Pandora è un progetto interamente next-gen in arrivo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia e Amazon Luna. Al momento non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale.