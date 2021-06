Avatar Frontiers of Pandora: Ubisoft incensa l'hardware di PS5 e Xbox Series X/S

Il Technical Director of Programming di Ubisoft Massive, Nikolay Stefanov, ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di IGN.com per discutere delle opportunità offerte dall'hardware evoluto di PS5 e Xbox Series X/S nello sviluppo del kolossal a mondo aperto Avatar Frontiers of Pandora.

L'esponente della sussidiaria svedese di Ubisoft parte dalle considerazioni sui vantaggi grafici dell'engine Snowdrop per ampliare il discorso alle potenzialità delle nuove console di Sony e Microsoft: "L'hardware migliorato delle console nextgen ci offre così tante opportunità, grazie ad esse possiamo assicurarci che il gioco sia il più coinvolgente possibile".

Stefanov entra poi nel merito dei benefici dell'hardware nextgen e fornisce un paio di esempi pratici su come la potenza computazionale di PS5 e Xbox Series X/S sarà in grado di impattare sullo sviluppo di Avatar Frontiers of Pandora: "Abbiamo un sistema di illuminazione completamente nuovo e basato sul Ray Tracing, sarà un grande passo in avanti in termini qualitativi e di immersione nell'esperienza di gioco. Grazie alle console nextgen possiamo anche gestire la traslucidità delle foglie, in modo tale da capire quanta luce viene riflessa attraverso il fogliame, come la trasparenza degli oggetti determina il colore e cose del genere. Con la nuova illuminazione possiamo ricreare specchi d'acqua e nuvole volumetriche con riflessi realistici".

Nei giorni scorsi, anche gli autori di Metro Exodus hanno lodato l'hardware di Xbox Series X/S e PS5, specificando come le ultime piattaforme casalinghe di Microsoft e Sony siano molto più potenti di quanto pensassero.