Che fine ha fatto Avatar Frontiers of Pandora di Ubisoft, uscirà nel 2023?

Avatar Frontiers of Pandora di Ubisoft sembra scomparso dai radar, atteso per la fine del 2022 (in contemporanea con il lancio di Avatar La Via dell'Acqua al cinema), il gioco del publisher francese è ancora privo di una data di uscita e da tempo non ci sono aggiornamenti. Che fine ha fatto il nuovo videogioco di Avatar?

Iniziamo dicendo che Avatar Frontiers of Pandora è atteso per il prossimo anno fiscale, questo vuol dire che, a meno di ulteriori ritardi, il gioco uscirà tra il primo aprile 2023 e il 31 marzo 2024. Il videogioco di Avatar è stato mostrato all'E3 2021 e da allora non ci sono state sostanziali novità, sappiamo che il team di sviluppo sta continuando a lavorare duramente ma a quanto pare la compagnia ha bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto e consegnare ai giocatori un titolo di alta qualità che non deluda le alte aspettative.

Avatar Frontiers of Pandora esiste ancora e non è stato cancellato, con ogni probabilità il gioco tornerà a mostrarsi durante gli eventi estivi, Ubisoft ha già confermato la partecipazione all'E3 2023 e non dimentichiamoci di eventi come la Gamescom o la Summer Game Fest, tra qualche mese ne sapremo sicuramente di più.