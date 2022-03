Avatar Frontiers of Pandora uscirà a fine 2022 in concomitanza con Avatar 2?

Dopo una lunga attesa e un silenzio che proseguiva da diverso tempo, finalmente Disney ha parlato ufficialmente: Avatar 2 ha una data d'uscita fissata per il 16 dicembre 2022, riportando il cinema il franchise ideato nel 2009 da James Cameron.

La conferma definitiva sull'uscita di Avatar 2 potrebbe avere conseguenze anche per Avatar Frontiers of Pandora, l'Action/Adventure open world annunciato da Ubisoft al termine del suo Ubisoft Forward dell'E3 2021, ma da allora sparito dai radar. La compagnia francese aveva confermato il debutto del nuovo gioco di Avatar per un generico 2022, la stessa finestra di lancio originale del film. Che dunque Frontiers of Pandora possa esordire alla fine dell'anno in concomitanza con la pellicola?

Difficile al momento a dirsi, dato che da mesi Ubisoft non fornisce aggiornamenti sull'atteso titolo. Sappiamo per certo che Avatar Frontiers of Pandora non sarà legato al film ed offrirà quindi storie ed ambientazioni uniche. Da tenere inoltre presente che Frontiers of Pandora rientra nella lista dei giochi Ubisoft in uscita entro marzo 2023, assieme ad altre produzioni quali Skull & Bones ed il nuovo episodio di Mario + Rabbidz: non è quindi da escludere che possano arrivare già nei prossimi mesi importanti aggiornamenti sul gioco in sviluppo presso gli studi di Massive Entertainment, compresa la sua data d'uscita.

Ricordiamo che Avatar Frontiers of Pandora sarà un progetto solo next-gen, in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S oltre che su PC, Google Stadia e Amazon Luna.