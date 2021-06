Avatar Frontiers of Pandora uscirà anche su PS4 e Xbox One?

A oltre quattro anni dall'annuncio, Avatar: Frontiers of Pandora si è finalmente mostrato al mondo con un trailer in-engine in occasione dello show Ubisoft Forward all'E3 2021.

Abbiamo così scoperto che si tratta di un action adventure single player open world con telecamera in prima persona. Sebbene dettagli precisi sulle meccaniche di gameplay non siano ancora noti, Massive Entertainment (il team che si occupa dello sviluppo in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney) ha specificato che i giocatori impersoneranno un Na'vi alle prese con un viaggio attraverso la frontiera occidentale di Pandora, un'area mai vista prima, dove troveranno un mondo vivo e pulsante, abitato da creature incredibili, personaggi mai visti prima e gli invasori dell'RDA (Resources Development Administration). La storia sarà a sé stante, mentre a muovere il tutto ci sarà lo Snowdrop Engine

Se siete arrivati fin qui, in ogni caso, è perché volete conoscere le piattaforme di destinazione del gioco, la cui data d'uscita è ora fissata in un generico 2022: ebbene, Ubisoft e Massive Entertainment hanno specificato chiaramente che si tratta di un progetto sviluppato unicamente per la nuova generazione di console e PC. Ciò significa che Avatar: Frontiers of Pandora non uscirà su PlayStation 4 e Xbox One, bensì solamente su PS5, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Amazon Luna. Per altri dettagli, leggete la nostra anteprima di Avatar Frontiers of Pandora.