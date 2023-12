Avatar Frontiers of Pandora: a che ora verrà sbloccato il gioco in Italia?

Finalmente ci siamo: manca davvero poco all'uscita dell'avventura videoludica targata Ubisoft incentrata sulle omonime pellicole cinematografiche ideate da James Cameron: Avatar Frontiers of Pandora è avvolgente, ma ha ancora tanto da dimostrare, ed è proprio per questo che i giocatori sono impazienti di mettere piede nel mondo di Pandora.

L'appuntamento con l'avventura ideata dalla nota software house è previsto per il 7 dicembre. Ci separano ormai solo pochi giorni dal debutto del titolo su quasi tutte le piattaforme del mercato videoludico, ma a che ora sarà sbloccato Avatar Frontiers of Pandora in tutto il mondo? All'interrogativo di cui sopra ha voluto rispondere la stessa Ubisoft che, con un post via Twitter/X, ha specificato gli orari a partire dai quali sarà possibile salpare per la nuova avventura.

Qui di seguito vi elenchiamo tutti i fusi orari con le relative date:

Los Angeles: 9 PM PST del 6 dicembre per la versione PC, 12 AM PST del 7 dicembre per la versione console;

Mexico City: 11 PM CST del 6 dicembre per la versione PC, 12 AM CST del 7 dicembre per la versione console;

San Paolo: 2 AM BRT del 7 dicembre per la versione PC, 12 AM BRT del 7 dicembre per la versione console;

Montrèal: 11 PM EST del 7 dicembre per la versione PC, 12 AM EST del 7 dicembre per la versione console;

New York: 12 PM EST del 7 dicembre per la versione PC, 12 AM EST del 7 dicembre per la versione console;

Londra: 11 PM GMT del 6 dicembre per la versione PC, 12 AM GMT del 7 dicembre per la versione console;

Parigi: 12 PM CET del 7 dicembre per la versione PC, 12 AM CET del 7 dicembre per la versione console;

Malmo: 12 AM CET del 7 dicembre per la versione PC, 12 AM CET del 7 dicembre per la versione console;

Kyiv: 1 AM del 7 dicembre per la versione PC, 12 AM EET del 7 dicembre per la versione console;

Abu Dhabi: 3 AM GST del 7 dicembre per la versione PC, 12 AM GST del 7 dicembre per la versione console;

Johannesburg: 1 AM SAST del 7 dicembre per la versione PC, 12 AM SAST del 7 dicembre per la versione console;

Shanghai: 9 PM CST del 6 dicembre per la versione PC, 12 AM CST del 7 dicembre per la versione console;

Seoul: 10 PM KST del 6 dicembre per la versione PC, 12 AM KST del 7 dicembre per la versione console;

Tokyo: 10 PM JST del 6 dicembre per la versione PC, 12 AM JST del 7 dicembre per la versione console;

Sydney: 12 PM ADET del 7 dicembre per la versione PC, 12 AM AEDT del 7 dicembre per la versione console.

Pronti a giocare Avatar Frontiers of Pandora dalle ore 00:00 del 7 dicembre su PC e console? Il giorno di lancio è ormai dietro l'angolo. Il pre-load del titolo sarà disponibile a partire dalla giornata di domani su PC, Xbox e PlayStation in tutto il mondo. Dopo aver assistito alla creazione dell'opera canonica di Ubisoft con un video di Avatar Frontiers of Pandora, le aspettative sul gioco sono alquanto alte.