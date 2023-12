Avatar Frontiers of Pandora: la versione retail non funziona senza day one patch?

A pochi giorni dal debutto ufficiale, sembra che qualcuno sia già entrato in possesso della propria copia retail di Avatars Frontiers of Pandora, il nuovo action-adventure di Ubisoft basato sull'opera cinematografica di James Cameron. Peccato che, stando alle segnalazioni, il titolo non funzioni affatto se privo della patch del day one.

L'utente reddit Interesting-Squash81 segnala di non essere stato in grado di avviare la campagna di Avatar Frontiers of Pandora. Pur avendolo avviato, il giocatore viene bloccato da una schermata secondo cui la patch del day one è necessaria per proseguire.

Nei suoi commenti successivi, il giocatore ha confermato anche di non aver riscontrato alcun successo né nel modificare la data sulla propria console né nell'impostarla in modalità offline. Ciò fa temere ai fan che, anche il giorno del lancio ufficiale, il gioco non funzionerà se non dopo aver scaricato ed installato la patch del day one. Anche la pagina dello store PlayStation dedicato ad Avatar Frontiers of Pandora afferma che è "necessaria una connessione Internet per scaricare le patch e avviare il gioco". Alcuni utenti sono anche preoccupati che, in futuro, il titolo possa diventare sostanzialmente inaccessibile a causa di questo requisito.

