Avatar Frontiers of Pandora in video: com'è stata creata l'opera canonica di Ubisoft

Mancano pochi giorni all'uscita di Avatar Frontiers of Pandora e IGN condivide un video-documentario che illustra come Ubisoft sia riuscita a creare il prossimo capitolo canonico all'interno dell'universo di Avatar.

Dopo i recenti scampoli di gameplay inediti nel video sui bonus pre-ordine, il filmato ci mostra come Ubisoft ha raccolto una delle sue più grandi sfide per questo gioco: creare qualcosa che si adattasse perfettamente al mondo esistente e intricato di Avatar.

Il video, infatti, ci conferma che Avatar Frontiers of Pandora non è solo un gioco con licenza, ma è un tie-in del tutto canonico, vale a dire che tutto ciò che contiene è parte riconosciuta della storia ufficiale di Avatar, approvata dallo studio che ha realizzato i film originali.

Come abbiamo appreso di recente, inoltre, Ubisoft ha avuto accesso ai copioni di tutti i film di Avatar, anche quelli futuri, e la mole di informazioni raccolte è stata determinante per ricreare un universo i cui dettagli fossero coerenti con la base di partenza e che al contempo potesse estendere ciò che era già stato fatto.

Vi ricordiamo che Avatar Frontiers of Pandora racconta la storia di un orfano Na'vi costretto a restare in stati per quindici anni. Il gioco è previsto arrivare il 7 dicembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.